V tomhle dílu Generačního konfliktu probíráme odlišné generační přístupy k práci. Zatímco přelétavá generace Z se všemožně „mstí“ firmám třeba i tím, že nenastoupí po úspěšném pohovoru, starší ne a ne se hnout z místa, kde už vyseděli důlek. Co všechno se kolem toho děje? Jaká je budoucnost práce? Jak se liší první brigády dnes a před 40 lety? O tom všem se bavíme s naší expertkou na pracovní trh Kristýnou Matějkovou. A zabrousíme i do oblasti on-line „tvorby“. Víte, jak je to ve skutečnosti třeba s tím, kolik se dá vydělat na OnlyFans? Neuvěříte, za jak málo některá děvčata vystavují sama sebe. Samozřejmě nechybí generační slovníčky týkající se tentokrát hlavně práce.
Namísto nováčků jen prázdná židle. Generaci Z nebaví přetvářka firem na pohovoru, na oplátku je „ghostuje“
