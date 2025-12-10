Protidronová ochrana se velmi rychle vyvíjí, ale při ochraně různých objektů je potřeba si nejdříve zanalyzovat, co přesně potřebuji chránit, než koupím drahou techniku, říká Václav Řehoř, ředitel firmy URC Systems vyrábějící rušiče pro armády NATO.
Nejsem si jistý, zda lze na východním křídle NATO a EU postavit protidronovou zeď, říká Řehoř. „Obávám se víc toho, že než sem vyslat stovky kilometrů velký dron, tak je jednodušší přivést, sestavit a naprogramovat malý dron v Česku a pak způsobit jeho objevením paniku. Proto se musíme vypořádat především s drony, které sem někdo doveze a poletí s nimi nad kritickou infrastrukturou,“ zdůraznil Řehoř.
