Z emisních povolenek pro domácnosti a motoristy, známých jako ETS2, se stalo horké politické téma. Strany varovaly před likvidací automobilismu i zdražením tepla. Jenže nová analýza pro ministerstvo životního prostředí říká něco jiného – dopady na rozpočty domácností by měly být mírné, v řádu několika stovek korun měsíčně. Největší zátěž pocítí střední a vyšší střední třída, která má větší domy a víc aut.
Nové povolenky přijdou domácnosti na pár stovek měsíčně. Státu vynesou až stovky miliard
Naopak stát si může výrazně polepšit. Jen mezi roky 2027 a 2032 by mohl na povolenkách vybrat až 200 miliard korun. Peníze mají jít třeba na renovace domů pro zranitelné skupiny nebo na rozvoj „veřejné taxislužby“ pro odlehlejší regiony. Více v Ranním brífinku vysvětluje redaktor HN Jan Brož.
