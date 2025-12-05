Andrej Babiš oznámil, že vyřešil svůj střet zájmů, aby se mohl stát premiérem. Zákonům jeho řešení patrně vyhovuje, ovšem pravděpodobná praktická aplikace svádí k černému humoru. V Podpásovce jsme všechno důkladně rozebrali s šéfovou domácí rubriky Hospodářek Míšou Ryšavou. Bavíme se samozřejmě i o tom, co bude v politice dál. Jak se vyřeší problém s Motoristou Filipem Turkem, kterého prezident Petr Pavel nechce ani za nic jmenovat vůbec nikam? A jak bude reagovat občanská společnost na jiného Motoristu Petra Macinku, který nakonec pravděpodobně skočí přece jen na ministerstvu životního prostředí? Z toho, co víme, nebudou protesty zrovna malé!
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
