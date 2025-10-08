Jistota má v Česku často podobu cihel a betonu, tedy investic do nemovitostí. Petr Žabža, vedoucí týmu Investice v Air Bank, v novém díle podcastu MoneyPenny upozorňuje, že doba se mění. Výnosy z nájmů klesají, zatímco akciové trhy nabízejí mnohem zajímavější zhodnocení. A to i pro dlouhodobé investory. V rozhovoru s Martinem a Davidem proto rozebírá, kdy má smysl uvažovat třeba o prodeji investičního bytu a přesunu peněz na trh, proč by se mladí investoři neměli bát akcií a jak se má měnit složení portfolia, když je člověku pětadvacet a když už má za sebou padesátku.
Žabža v podcastu také otevřeně popisuje, proč je dnešní doba pro drobné investory mimořádně příznivá. Řeč přijde i na to, jak s investováním začít, proč se nebát ETF fondů a proč by disciplína měla být pevnou součástí každého investičního plánu.
Další epizody najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze díky RSS poslouchat také ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Kompletní přehled všech dílů podcastu, analýz, srovnání a kalkulaček je k dispozici ve speciálním přehledu. Záznam z konference FIRE je možné získat zde: https://hn.cz/event/67789080-fire-2025.
Tento i další díly našeho investičního podcastu MoneyPenny si můžete poslechnout také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
