Do Polska přiletěly ruské drony a česká politická scéna se začala vybarvovat. Zvláště se to týká koalic Stačilo! a SPD a také některých kandidátů na ministry z hnutí ANO. V podcastu Podpásovka si proto Petr Honzejk a Ondřej Leinert kladou zásadní otázky: Dá se mítink Stačilo!, kde Lubomír Zaorálek tvrdí, že drony mohly být ukrajinské, přežít bez endiaronu a živočišného uhlí? A co mají v hlavě Martin Kolovratník a Jana Mračková Vildumetzová, kteří zblble retweetují parodický účet, ve kterém falešný Andrej Babiš vyzývá Poláky, aby „jednali o míru“?
V otázce, zda může obnovený důraz na dění na východ od našich hranic ještě pohnout s volebními preferencemi ve prospěch vládních stran, se autoři podcastu neshodnou, ale nabízejí argumenty pro obě varianty. Zabývají se také tím, jak vede koalice Spolu kampaň (nic moc), a řeší záhadu, jak to může Filip Turek z Motoristů sobě myslet, když na billboardech nesmyslně tvrdí, že „snižuje daně“.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist