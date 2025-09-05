Hnutí ANO představilo podrobný volební program, což si autoři podcastu Podpásovka Ondřej Leinert a Petr Honzejk nemohli nechat ujít. Nabízejí rozbor Babišova plánu na opulentní rozdávání všeho všem, včetně rychlého výpočtu, kolik peněz ve skutečnosti na realizaci takového plánu chybí. Je to vlastně maličkost – pár set miliard korun. Rozebíráme také, jak je to ve skutečnosti s tím „zkušeným týmem“, který ANO voličům nabízí, a heslem „Volte lepší život“. Fakt se dá „lepší život“ odhlasovat?
Podíváme se ale i na kampaň SPD. Politujeme Tomia Okamuru, kterému nezbývá, než vždy nabídnout o něco větší nesmysl než Andrej Babiš, což v mnoha případech už skoro ani nejde. Zatím na jarmarcích nabízí voličům dotovanou zeleninu a buřty a leje do nich pivo za 15 korun s tím, že za jeho vlády to tak bude pořád.
Takže si klademe zásadní otázku: Co se vlastně dá komu v kampani věřit?
