Vy si berete práci i na dovolenou, proč to proboha děláte?! Tuhle otázku slýchají často boomeři od lidí z generace Z. V tomhle dílu Generačního konfliktu se Petr Honzejk pokusil Veronice Capákové vysvětlit, proč to jeho generace dělá. Má to podle něj něco společného se základní generační zkušeností přechodu ze socialismu, kde lidé předstírali, že pracují, a stát předstíral, že je za to platí, ke společnosti, kde práce začala dávat smysl a dalo se skrze ni dobrat majetku, postavení i pocitu naplnění.
Generační debata o práci a odpočinku, se kterým mají upřímně řečeno problém i mladí, a to proto, že nedokážou slézt ze sociálních sítí, je docela ostrá. Data k ní dodává Kristýna Matějková, která pracovní návyky a všechno, co s nimi souvisí, odborně sleduje. Nechybí samozřejmě ani tradiční generační slovníčky. Víte třeba, vy starší, co znamená v jazyce generace Z „post-holiday blues“?
Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Opinio. Nejnovější díly ve zkrácené verzi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
