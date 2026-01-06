Vaří, pečou, uklízejí, starají se o děti a vždy jsou připravené na sex. Fenomén „tradičních manželek“ – tradwives – je v konzervativní části současných USA na vzestupu. Jak vznikl a kdo se k němu připojuje? A jak se to má s generačními rozdíly v rámci tohoto hnutí? Nejen o tom je řeč v novém dílu podcastu Generační konflikt. Dojdeme i k tomu, jakou má fenomén obdobu v Česku a jestli by nemohl být v něčem objektivně užitečný. Nechybí samozřejmě ani generační slovníčky. Řekli byste třeba, v rámci debaty o domácích pracích, že mladá generace už má jen matné ponětí, co to byla Tatramatka?
V Americe „tradwives“, v Česku ezoinfluencerky. Zastávají tradiční hodnoty, přitom samy vydělávají miliony
Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Opinio. Nejnovější díly ve zkrácené verzi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
