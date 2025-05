Tenhle díl Generačního konfliktu je hlavně o tom, jak rozdílně používají různé generace sociální sítě. A srovnání nevyznívá pro boomerskou generaci zrovna dobře. A nejde jen o to, že starší „zamrzli“ na Facebooku a nechce se jim nic nového objevovat. Podstatné je, že zatímco mladí mají své trendy a na sítích se spíše baví, starší se na sítích hlavně hádají a mají snahu zašlapat druhé do země. Čím to je, na to se snaží přijít ve vzájemném křížovém výslechu „zetko“ Veronika Capáková a boomer Petr Honzejk. A jako bonus samozřejmě generační slovníčky, tentokrát Petr zjišťoval, jestli má Veronika vůbec představu, jakými hesly byla starší generace za socialismu masírována.

Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Gazetisto.