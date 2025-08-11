Tenhle díl Generačního konfliktu je řekněme vzdělávací. Probíráme aktuální trendy ve „smajlících“, či lépe řečeno emoji. Věděli jste třeba, že když pošlete na konci věty standardní emoji :), vyjadřujete tím podle mladých utrpení? Víte, co znamená kukuřice, třešně či tři kapky (ano, všechno je lehce košilaté)? Nebo víte, že ve světě generace Z je v podstatě nemožné napsat za větou tečku, protože jde de facto o urážku či agresi? Všechno vám plasticky vysvětlí Veronika Capáková.
V druhé části probereme vážnější téma: Je hnutí ANO opravdu stranou pro důchodce? Jak reagují mladí lidé na mítincích na Andreje Babiše? Vše na základě osobních zkušeností! Nechybí samozřejmě ani generační slovníčky. Napadlo by třeba vás starší, že mladí už netuší, co to byl Artěk?
Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Opinio. Nejnovější díly ve zkrácené verzi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
