Kolem vztahu jednotlivých generací k práci se vytvořila celá rozvětvená mytologie. A většinou jde o úplné nesmysly. I když někdy vlastně… Do dalšího dílu podcastu Generační konflikt jsme si pozvali expertku Kateřinu Legnerovou, která pomáhá firmám s takzvaným age managementem, tedy způsobem řízení lidí s ohledem na jejich věk. Co je klišé a co ne? Jak generačně namixované týmy ve firmách fungují nejlépe? Co se mají učit starší do mladších a naopak? Jak přežít mladšího šéfa či šéfovou? A jde to vůbec? Plus samozřejmě jako bonus generační slovníčky, na kterých tentokrát boomer Petr Honzejk úplně vyhořel.

