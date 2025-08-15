V Podpásovce jsme se původně chtěli podívat za oponu případu poslankyně hnutí ANO Margity Balaštíkové, které přišlo jako dobrý nápad nechat zastřelit psa přítelkyně exmanžela. Ovšem předvolební události se řítí zběsilým tempem a policejní kovbojové vtrhli do domu bitcoinového „dobrodince“ Tomáše Jiřikovského a exministr spravedlnosti Pavel Blažek, který si od něj miliardu v bitcoinech nechal nadělit, začal šířit pohádky, že to celé byl rafinovaný plán. A tak jsme začali bitcoinovou štrapácí ODS a důkazy, že si z nás dělá exministr srandu.
Ovšem nakonec došlo i na „psí mámu“ Balaštíkovou a hlavně na to, co si bez této osoby s vyřídilkou socialistické domovnice Andrej Babiš počne. A ve finále jsme se podívali na to, jak začíná na mítincích divočit i sám Babiš.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
