V tomto Generačním konfliktu mluvíme o práci. Tedy o tom, jak na sebe ve firmách narážejí různé zájmy generací, protože každá z generací chce od práce něco jiného. Pozvali jsme si Martina Jánského, šéfa společnosti Randstat Česká republika, která se specializuje na HR poradenství.

Jeho firma provedla průzkum, kterého se zúčastnilo přes 4000 zaměstnanců. Odhalil zásadní rozdíl mezi generací Z a staršími. Generace Z podle něj klade větší důraz na příjemnou pracovní atmosféru než na výši mzdy. Co to je ta „příjemná atmosféra“? Nelžou mladí trochu? Co mají úplně jinak než boomeři? Jak to udělat, aby spolu generace ve firmách vyšly? V podcastu samozřejmě ani tentokrát nechybí generační slovníček. Víte třeba, vy mladší, co to znamená „hákovat“ a co jsou „háky“?

