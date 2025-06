Nebudete tomu věřit, ale fakt jsem rodinnej typ, říká nejpopulárnější současný písničkář Jan Pokorný alias Pokáč. V Generačním konfliktu se s ním bavíme o tom, co si bere od vlastních malých dětí, jak se to projevuje v jeho tvorbě, která se posunula od songů jako „Porno“ k „Ovcím na pohovce“, nebo o tom, jak plánuje s dětskou show vyprodat O2 arenu. Řeč je i o rozdávání milionů, o tom, proč už nevysvětluje, co chtěl říci svými texty, či o tom, co mu jako mileniálovi přijde ujeté na generaci Z.

Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Gazetisto. Nejnovější díly ve zkrácené verzi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.