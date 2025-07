Dvaadvacetiletá Rozárie Haškovcová se dostala do veřejného povědomí, když v živém vysílání České televize klidně, ale razantně upozornila expremiéra Mirka Topolánka, aby ji neoslovoval povýšenecky „Rozárko“. My jsme ji pozvali do Generačního konfliktu nejen proto, aby nám řekla, co schytávají mladé ženy, které se pokoušejí promlouvat do veřejných záležitostí, od starších chlapů. Ale hlavně, aby vysvětlila, jak to má vlastně mladá generace s ochranou životního prostředí. Řeč je o tom, kdo to je vlastně greenfluencer/ka, o klimatické úzkosti, osobní odpovědnosti, létání letadlem a o tom, co je podle ní pro ochranu klimatu skutečně podstatné. Každý si asi poslechne Rozárii Haškovcovou, která vystupuje na sociálních sítích pod přezdívkou „shluk buněk“, z jiných důvodů. Ale všechny stojí za to.

