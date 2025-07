Jeden z nejvýraznějších polistopadových politiků Miroslav Kalousek sleduje volební kampaň poprvé v pozici glosátora. A pro chování nejsilnějších stran nemá příliš pochopení. Nejen hnutí ANO Andreje Babiše, ale i koalice Spolu se podle něj bojí říkat lidem pravdu, že na všechno nebudou peníze a budou se muset některých benefitů vzdát.

„V politice ubývá lídrů, kteří by chtěli něco změnit, a přibývá ‚tabulkáčů‘, kteří si chtějí jen užívat benefitů,“ tvrdí. Kdo je podle něj v politice největší podvodník? Měly by demokratické strany uvažovat o koalici s Andrejem Babišem, aby nepustily k moci extremisty? A jak vážnou hrozbu pro demokratický systém představují extrémní formace Stačilo! a SPD? Nejen o tom s Miroslavem Kalouskem v podcastu Podpásovka debatují Ondřej Leinert a Petr Honzejk. Přijde řeč samozřejmě i na možnost, že by se letos pětašedesátiletý Kalousek vrátil do politiky.

