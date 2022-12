Dobrý den z Hospodářek, já jsem Petr Honzejk a tohle je prezidentský podcast Na Hrad! V něm mudrujeme s hosty, kterých si osobně cením, o prezidentských volbách. Tedy o tom, kdo má šance větší, kdo menší a kdo by byl pro Česko nejlepší. A vlastně jestli to naše země pochopí, nebo zase spadneme do podobného bahna, ve kterém jsme se plácali posledních deset let.

Už jsme tu měli experta na marketing Jakuba Hussara, experta na kandidaturu Michala Horáčka, no a teď zde taky máme experta na to, jaký to má celé smysl – filozofa Václava Němce. Ten je autorem teorie politické monstrologie, a tak se poptám, kdo z kandidátů je největší monstrum – a proč. Ale také proč je prezident pro Čechy něco mezi králem a svatou bytostí. A jestli bychom tuhle instituci neměli radši zrušit, když je kolem ní tolik – možná zbytečného – kraválu.