Už brzy si připlatíme za bydlení a dopravu, budou se na ně vztahovat emisní povolenky. Existoval přitom plán, jak bydlení z poplatků vyjmout. A byli to právě čeští politici, kteří ho v EU odmítli. Vysvětlujeme, jak to celé bylo. A proč teď Evropská komise navrhuje, aby EU snížila emise o 90 procent do roku 2040?

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

