Dobrý den z Hospodářek, tohle je druhý díl podcastu Na Hrad! Petr Honzejk v něm probírá s hosty, kterých si osobně cení, prezidentskou kampaň. Posledně vyzpovídal experta na marketing Jakuba Hussara, teď tu máme přímo experta na kandidaturu.

Hostem je Michal Horáček, který usiloval o Hrad v roce 2018. Povíme si nejen o tom, co tehdy pokazil, ale hlavně probereme, co se teď děje ve štábech hlavních kandidátů, kde jsou na základě jeho zkušeností slabiny Petra Pavla a Danuše Nerudové a taky co by nám doručoval jako sázkař.

