Velké plány a očekávání, realita je ale někde úplně jinde. I tak by se dala zhodnotit situace okolo modelu Cybertruck automobilky Tesla. Vytáhnout prodejní čísla nahoru ale nepomáhají ani jiné modely, proto se investoři do firmy nejbohatšího muže světa Elona Muska stále častěji ptají, co že se to v té Tesle děje. Firmě se přitom nedaří, ani když trh elektromobilů roste, navíc musí čelit stále dravější čínské konkurenci. Detailně situaci na trhu v Ranním brífinku zanalyzuje reportér Hospodářských novin Ondřej Charvát.

