Dobrý den z Hospodářek, je středa 12. října. Dnes se v Ranním brífinku pokusíme odpovědět na otázku, zda by Česko mělo prohlásit říši Vladimira Putina za teroristický stát. Plus co by to mohlo v praxi znamenat. Zavoláme jednomu ze senátorů, kteří o tento radikální krok usilují. Chybět ale samozřejmě nebudou ani byznysové zprávy.

