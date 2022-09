Hodnota všech kryptoměn se pohybuje okolo jednoho bilionu dolarů. Vlády na celém světě se tak snaží celý ekosystém dostat pod kontrolu. Novou regulaci připravují Spojené státy, Asie i Evropská unie.

Například EU nyní finišuje práci hned na několika stěžejních balících pravidel, které mají zasadit používání kryptoměn do stabilního právního rámce. A i když si některé firmy pochvalují, že konečně budou vědět, co a jak, řada uživatelů se bojí, že jim regulace zasáhne do jejich soukromí.

Do Krypto Insideru tentokrát přišel Radim Kozub z právnické firmy Blockchain Legal. Ten rozjel ještě s kolegy projekt Kryptoregulace.cz, který má firmám pomoci se v nových pravidlech vyznat. Nově totiž budou velmi často potřebovat například licenci od České národní banky nebo bezpečnostní audity své IT infrastruktury.

O tom, jak nová regulace v Bruselu vznikala, si můžete poslechnout rozhovor s europoslancem Ondřejem Kovaříkem (za ANO) v jednom z předešlých dílů zde. Nejnovější díl podcastu Krypto Insider a také předchozí epizody si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty a v aplikacích Spotify a Apple Podcasts.