Jak došlo k tomu, že už brzy budeme platit za emise z vytápění domů a bytů? Mluvili jsme s lidmi, kteří byli přímo u toho, když se návrh za českého předsednictví EU schvaloval. Výraznou českou stopu může mít také jednání o tom, jak moc budeme muset snížit emise do roku 2040. A je to stopa z hnutí ANO. A jak by se EU měla postavit k Trumpově nové hrozbě uvalení drastických cel?

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

