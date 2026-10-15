Po náročném dni v práci si dát pořádně do těla a vyčistit hlavu? Podle fyziologa a bývalého profesionálního cyklisty Vojtěcha Hačeckého je to častá a riskantní chyba. Psychický stres totiž tělo zatěžuje podobně jako tvrdý trénink. „Lidé mají často pocit, že stres z práce nejlépe vybijí intenzivním tréninkem. Hlavě to může na chvíli pomoci, ale pro kardiovaskulární systém to představuje další zátěž. V některých případech je proto efektivnější jít se jednoduše projít,“ vysvětluje Hačecký, který bude zároveň hostem Health and Longevity Summitu, který se koná 20. října v Praze. Mluvit na něm bude o regeneraci.
Výkon i zdraví podle něj stojí na podceňované zóně 2. Ta totiž pomůže nejen s mitochondriemi, ale i se samotnou regenerací. „Když chcete zrychlit, musíte nejdřív zpomalit. To ale znamená, že si na trénink musíte najít více času,“ dodává. Šedou zónu „něco mezi“ lze podle něj klidně opustit. Předplatitelé se také dozvědí, proč chytré hodinky na přetrénování neupozorní.
Na platformách Herohero a Opinio, kde je celá epizoda k dispozici, najdete také klíčové studie k tématu, které byly v podcastu zmíněny.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit