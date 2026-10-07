Vyplatí se test biologického věku nebo mikrobiomu? Má cenu chodit na NAD+ infuze? Co umí červené světlo a kterou hodnotu na chytrých hodinkách sledovat? Ve speciálním díle Longevity podcastu HN jsme s šéfredaktorem Jaroslavem Maškem probrali aktuální trendy v dlouhověkosti a otevřeli témata, kterým se budou věnovat experti na Health & Longevity Summitu Hospodářských novin. Už 20. října ve Slovanském domě se dozvíte konkrétní návody, jak chránit srdce, mozek i svaly nebo jak omezit množství mikroplastů a dalších škodlivých látek, kterým jsme v běžném životě vystaveni.
Mezi hlavními hosty vystoupí polský kardiolog a výzkumník Marek Postuła, který ukáže, co má dnes skutečně smysl měřit, neurolog Jakub Hort se zaměří na prevenci demence a biolog Jan Černý představí nejzajímavější poznatky z výzkumu dlouhověkosti. Chybět nebude ani ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nebo lékař Tomáš Šebek. A mnozí další.
Vstupenky jsou k dispozici ZDE a pro posluchače podcastu platí sleva 20 procent. Při nákupu stačí zadat kód LONGEVITYLIVE.
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