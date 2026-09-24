O zdravém stravování dnes víme víc než kdykoli dřív, a přesto přibývá lidí s komplikovaným vztahem k jídlu. Podle nutriční terapeutky Blanky Procházkové, která léta pracovala s vrcholovými sportovci a dnes působí v Centru duševního zdraví, přitom lidem nechybějí informace. Problém může být naopak i v přílišné snaze jíst dokonale: počítat úzkostlivě bílkoviny, vyřazovat lepek nebo laktózu a bát se sacharidů.
V Longevity podcastu Hospodářských novin Procházková mluvila o emočním jedení, škodlivých větách v rodinách, módních vylučovacích dietách i o tom, jaké komplikace způsobuje proteinová mánie.
Na platformách Herohero a Opinio, kde je celá epizoda k dispozici, najdete také klíčové studie k tématu, které byly v podcastu zmíněny.
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