Předpovědi o okamžitém pádu softwarových firem kvůli AI se nenaplnily. Revoluce přesto probíhá: byznys modely se zásadně mění, vývojové týmy transformují svou práci a firmy bez schopnosti adaptace riskují rychlý konec.

Jak přesně AI mění fungování tech společností zevnitř a co čeká vývojáře v nejbližších letech? Do hloubky to v podcastu Hospodářských novin rozebírá spoluzakladatel a CEO společnosti Apify Jan Čurn.

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