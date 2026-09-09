Předpovědi o okamžitém pádu softwarových firem kvůli AI se nenaplnily. Revoluce přesto probíhá: byznys modely se zásadně mění, vývojové týmy transformují svou práci a firmy bez schopnosti adaptace riskují rychlý konec.
Jak přesně AI mění fungování tech společností zevnitř a co čeká vývojáře v nejbližších letech? Do hloubky to v podcastu Hospodářských novin rozebírá spoluzakladatel a CEO společnosti Apify Jan Čurn.
Umělá inteligence decimuje akcie softwarových firem. Hrozí rozbití byznysu s předplatným
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