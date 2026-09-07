Milí posluchači! Dva a půl roku pro vás Veronika Capáková a Petr Honzejk připravovali podcast Generační konflikt. Projekt, který snad přispěl k většímu generačnímu porozumění, se tímto dílem uzavírá.
Na co autoři přišli? To si můžete nyní přečíst v jejich knížce Generační konflikt, která mimo jiné obsahuje i slovníky jednotlivých generací – gen Z a boomerů. Můžete si ji objednat zde.
Autoři vás srdečně zdraví a zvou k poslechu dalších podcastů HN! Najdete je na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
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