Ministerstvo financí chce příští rok hospodařit s rozpočtovým deficitem 389 miliard korun. Plánovaný schodek je druhý největší v historii Česka. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) není jiná alternativa. Hrozí kvůli tomu v budoucnu problém, nebo nám naopak může větší zadlužování nakonec přinést blahobyt? Téma jsme probrali s komentátorem Hospodářských novin Luďkem Vainertem.
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Vláda chystá rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Deficit má být druhý nejvyšší v historii
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