Trenérka mozku Eva Fruhwirtová měří už roky mozkovou aktivitu stovkám lidí a vidí jasný trend. Češi mají unavený a přetížený mozek, který ztrácí schopnost se soustředit. Přitom studie v prestižním časopise Lancet z roku 2024 ukázala, že téměř polovina všech případů demence souvisí s faktory, které lze ovlivnit — pohybem, spánkem, vzděláním nebo sociálními vazbami.
Jenže to vyžaduje vědomou aktivitu, která vytvoří ochrannou mozkovou rezervu a rozvine schopnosti, které jsou pro zdravý mozek skutečně důležité. I když si většina lidí myslí, že je to paměť, studie ukazují jiným směrem. „Klíčová je rychlost zpracování informací,“ potvrzuje Fruhwirtová a v novém díle Longevity podcastu HN popisuje, jak člověk pozná, že tuto schopnost ztrácí, i způsoby, jak ji znovu získat.
Fruhwirtová také vysvětluje, co je kognitivní rezerva, proč křížovky pro trénink mozku nestačí a které aktivity jsou pro zdravý mozek vůbec nejdůležitější.
Na platformách Herohero a Opinio, kde je celá epizoda k dispozici, najdete také klíčové studie k tématu, které byly v podcastu zmíněny.
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