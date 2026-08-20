Karbonová deska, superkritická pěna, nulový drop – svět běžecké obuvi je dnes plný pojmů, kterým málokdo rozumí. Co je skutečný přínos a co jen marketing? Specialista na výběr běžeckého vybavení Dan Matejovič v Longevity podcastu vysvětluje, jak moc boty ovlivnily světové rekordy, kdy se vyplatí sáhnout po karbonkách nebo kdy stačí klasická objemová bota.
Předplatitelům také popíše, jak přesně výška dropu mění způsob běhu, pro koho není vhodný nulový drop a jaký volí závodníci. Dozvědí se také, proč diagnostika došlapu není tak zásadní, jak se traduje, i to, jaký je rozdíl mezi jednotlivými pěnami. „Nedoporučuju každému, aby měl pronační boty nebo aby si nechal udělat vlastní vložku. Chodidlo a klenba potom nemusí tolik pracovat,“ popisuje Matejovič.
Na platformách Herohero a Opinio, kde je celá epizoda k dispozici, najdete také klíčové studie k tématu, které byly v podcastu zmíněny.
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