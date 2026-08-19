Už za pár dnů se otevře pro plný provoz další kousek dálnice D35. Nově se bude jezdit po dálnici v podstatě od Prahy až po Vysoké Mýto. Přibude přes šest kilometrů, které napojí už hotový úsek a přivedou dopravu až před Litomyšl.
Severní spojnice Prahy a Hradce Králové s Moravou ještě pár let hotová nebude, ale použitelná alternativa k přetížené D1 už se rýsuje. Přichází teď ten moment, kdy začne D35 skutečně přebírat část dopravy z D1? Rozebereme s Janem Rýdlem, šéfem komunikace Ředitelství silnic a dálnic.
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