Pro mladé lidi nemá smysl soutěžit s AI, ale pochopit, jak se změní práce a různé profese, říká Matyáš Zetek, odborník na zavádění umělé inteligence do firem z poradenské společnosti McKinsey.
Českou výrobní ekonomiku čeká robotizace – i kvůli stárnutí pracujících. Roboti a AI ale hůře podle něj nahradí profese, kde je potřeba lidská interakce a emoce, jako je zdravotnictví, řemesla nebo na stavbách. Ale i práce lékařů nebo stavařů se vlivem AI promění. Vysvětlujeme, jak a proč.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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