Přední zkřížený vaz si dnes trhají už i děti mladší dvanácti let – a přibližně polovina z nich se ke sportu nikdy nevrátí na stejnou úroveň. Takové zranění navíc výrazně zvyšuje riziko rozvoje artrózy v pozdějším věku. „Zažíváme doslova epidemii těchto úrazů,“ říká ortoped Filip Hudeček, který se svými kolegy vytvořil preventivní program Zachraň koleno.
Ten je určen dětem i dospělým a pomocí jednoduchých cviků zlepšuje neuromuskulární kontrolu – tedy schopnost nervového systému správně řídit pohyb svalů a kloubů tak, aby se snížilo riziko poranění. V Longevity podcastu Hospodářských novin Hudeček podrobně vysvětluje, proč počet těchto zranění roste a jak jim lze předcházet.
Předplatitelé Longevity podcastu HN se dozvědí i o dalších pohybových problémech Čechů. Zjistí například, kdy se objevuje běžecké koleno, čím si ho lidé způsobují a jak se bolesti rychle zbavit.
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