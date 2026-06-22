Pondělní výstražná stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu podle komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka vládní plány nejspíš nezvrátí. Přesto ji nepovažuje za zbytečnou. V Ranním brífinku HN vysvětluje, proč považuje převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet za zásadní riziko, v čem vidí paralely se Slovenskem a Maďarskem a proč podle něj Andrej Babiš od svého záměru neustoupí ani pod silným veřejným tlakem.
Co se rozčilujete, vždyť jen rušíme poplatky! Skutečné záměry vlády s ČT a ČRo odhaluje šest brutálních manipulací
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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