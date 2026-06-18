Michal Vrátný alias Radar, zakladatel sítě tělocvičen Železná koule, strávil patnáct let tím, že učí lidi zvedat těžké věci – a ví, proč to stojí za to. V novém dílu Longevity podcastu Hospodářských novin vysvětluje, proč současné studie v souvislosti s dlouhověkostí zmiňují hlavně „stiffness“, jaké přednosti má silový trénink před kardiem a proč je elasticita svalů jedním z klíčových ukazatelů zdravého života.
„Výzkumy ukazují, že lidé, kteří mají v pokročilém věku elastičtější svaly a silnější stisk ruky, se obecně dožívají vyššího věku v lepší kondici,“ říká Vrátný a popisuje cvik, který je podle něj úplným základem. Předplatitelé se také dozví, co si pořídit domů, aby elasticitu a dynamiku mohli nejlépe trénovat. Zjistí, jak často by v posilovně měli být a která denní rutina jejich život dokáže prodloužit.
Na platformách Herohero a Opinio, kde je celá epizoda k dispozici, najdete také klíčové studie k tématu, které byly v podcastu zmíněny.
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