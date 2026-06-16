Dobrý den z Hospodářek, je úterý 16. června. Dnes se podíváme na Blízký východ. Hormuzským průlivem mají opět proudit tankery s ropou, válka mezi USA a Íránem možná opravdu končí. Nebo má jen pauzu? Nebo je to celé ještě komplikovanější? Co se dá nyní reálně čekat, probereme s expertem HN Pavlem Novotným. Já jsem Petr Honzejk a zavolám mu hned po několika převážně byznysových zprávách.
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Na čem závisí dohoda o míru v Hormuzu a bude průliv opravdu od pátku průjezdný? Tady jsou odpovědi na otázky kolem dohody USA a Íránu
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