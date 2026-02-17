Je platforma OnlyFans jen luxusnější forma pornografie? Co tam muži hledají a jak jim to poskytují „tvůrkyně“? Do Generačního konfliktu jsme pozvali dokumentaristku Barboru Chalupovou, která o fenoménu OnlyFans natočila film Virtuální přítelkyně. Ten ukazuje, jak složité je prorazit ve světě, kde funguje „transakční láska“.
Kolik se dá na OnlyFans vydělat a za jak málo jsou některé ženy ochotné tento byznys provozovat? Jak bizarně jsou schopni chovat se ve virtuálním světě muži, kteří touží po lásce a uznání, které ve skutečném světě nedokážou získat? Je na novodobé variantě prostituce něco pozitivního? O tom všem v aktuálním dílu Generačního konfliktu. Nechybí samozřejmě ani generační slovníčky, tentokrát týkající se nejstaršího řemesla. Řekli byste, že generace Z netuší, co to byl „hampejz“?
Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Opinio. Nejnovější díly ve zkrácené verzi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
