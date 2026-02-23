V Generačním konfliktu se po čase opět věnujeme výchově. Jak to udělat, aby z dětí nerostly sněhové vločky, které se ze všeho zhroutí? Je to jednoduché, stačí je vystavovat situacím, ve kterých si musí poradit samy a bez mobilu, říká novinářka Markéta Hronová, která se trendy ve výchově dlouhodobě zabývá.
Jak se to dá udělat doma? Jak třeba ve škole? A jak najít správnou „hranici nepohody“? O tom všem a mnohém dalším se bavíme v aktuálním dílu podcastu Hospodářek Generační konflikt. Nechybí samozřejmě ani generační slovníčky, tentokrát se týkají dětí a výchovy.
Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Opinio. Nejnovější díly ve zkrácené verzi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
