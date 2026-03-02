Mladá generace se do rodičovství nežene a Česko vymírá rychlostí, která překvapuje i demografy. Loni se na našem území narodilo nejméně dětí od momentu, kdy se začaly pořizovat statistiky, tedy od doby panování Marie Terezie. Do Generačního konfliktu jsme pozvali přední demografku Jiřinu Kocourkovou z Univerzity Karlovy, aby nám vysvětlila všechny rozměry populačního průšvihu. Je jich víc, než jsme čekali, a netýkají se jen toho, že brzy nebude mít kdo vydělávat na zasloužené důchody seniorů. Zabýváme se samozřejmě i možnostmi, jak problém, se kterým se potýká celý vyspělý svět, řešit. Návrhy se kterými Jiřina Kocourková přichází, jsou opravdu revoluční.
