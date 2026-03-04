Je až s podivem, jaký virální rozměr může získat jedna investiční analýza k vlivu umělé inteligence na ekonomiku a investory. Martin a David v novém vydání podcastu Money Penny vysvětlují, co přesně akciové i realitní investory děsí podstatně více než válka na Blízkém východě a jak relevantní předkládaný černý scénář vůbec je. Kdo se podívá na americký nemovitostní trh, pracovní trh nebo spotřebu, mohl by dojít skutečně k závěru, že scénář s důsledky připomínajícími finanční krizi může přijít. Jenže to by znamenalo podlehnout nepatřičně emocím a zapomenout na historická fakta.
