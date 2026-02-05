Zajistit lepší podmínky a konkurenceschopnost pro železniční nákladní dopravu – k tomu by mohl přispět krok, který zvažuje nový ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD). Na jeho úřadě se totiž rodí plán, který by rozšířil placení mýtného i na jiné komunikace, než jsou dálnice a vybrané silnice prvních tříd.
Na výnosy z mýta by si tak mohly sáhnout i kraje, které mají (často děravé) okresky na starosti. „Bude záležet na tom, jak se nastaví sazby, celkově bych to ale viděl na výnosy maximálně v řádech stovek milionů,“ říká v Ranním brífinku reportér Hospodářských novin Jan Beránek.
První krok k omezení kamionů. Ministr Bednárik plánuje rozšíření mýtného systému
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
