Dobré ráno z Hospodářek, je pátek 6. února, ani víkendová předpověď nedává šanci, že bychom nad Českem mohli vidět více slunce, a právě proto se dnes budeme bavit o depresi nejen v práci. Loňské výsledky zveřejní Komerční banka, statistický úřad ukáže aktuální údaje o průmyslu a stavebnictví a Andrej Babiš spolu s Adamem Vojtěchem, jako by snad znali témata dnešního Ranního brífinku, navštíví Psychiatrickou nemocnici Bohnice. Od mikrofonu zdraví Jaroslav Mašek.
Jeho hlavním hostem je naše expertka na personalistiku a vůbec ty nejnovější trendy ze světa HR – Kristýna Matějková. Probereme hlavní HR témata roku 2026 i únorová specifika pro top pracovní výkon.
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
