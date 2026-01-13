Dobré ráno z Hospodářek, je úterý 13. ledna, dozvíme se inflaci za prosinec a celé poslední čtvrtletí loňského roku, AKAT zveřejní průzkum Jak Češi investují a začne první řádná schůze Sněmovny letoška. V Hospodářských novinách si můžete přečíst analýzu cen zánovních automobilů a také návod na to, jak taktizovat u přihlášky na střední školu. O tom dnes budeme hovořit více, od mikrofonu Ranního brífinku zdraví Jaroslav Mašek.
Hlavní hostkou je Markéta Hronová, specialistka na vzdělávání v HN, která připravila mimořádný datový článek o přijímacích zkouškách a jednotlivých středních školách za poslední roky. Vyplývá z něj, kde byl v minulosti nejvyšší přetlak a také jak se jednotlivé vlny zájmu střídaly. Je proto užitečný pro taktizování při letošních přijímačkách.
Strategie na přijímačky: jakou školu dát na první místo a proč může selhat sázka na jistotu? Přinášíme unikátní data
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist