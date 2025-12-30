Evropský automobilový průmysl vstupuje do dalšího roku v nejisté kondici. Poptávka zůstává slabší než před covidem, továrny jedou často jen na část kapacity a automobilky dál svazují přísné emisní limity i rostoucí konkurence z Číny. Elektromobilita se v Evropě prosazuje pomaleji, než si regulátoři přáli, a výrobcům hrozí vysoké pokuty. Výjimkou z pochmurného obrazu je letos Škoda Auto, které se daří zvyšovat prodeje i tržby a patří k nejúspěšnějším značkám na kontinentu.
Co čeká evropský automotive v roce 2026, jaké dopady budou mít změny regulace a jak silnou pozici si česká automobilka udrží, rozebírá Ranní brífink Hospodářských novin s redaktorem Ondřejem Charvátem.
Rok 2026 bude ve znamení zlevňování a akčních slev na elektroauta a hybridy. Je k tomu hned několik důvodů
