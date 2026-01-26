Dobré ráno z Hospodářek, je pondělí 26. ledna, zasedá vláda - mimo jiné s návrhem rozpočtu na letošek, VZP ukáže předběžné výsledky hospodaření za loňský rok a v Hospodářských novinách si můžete přečíst velký rozhovor s generálním ředitelem České televize, v němž se poprvé vyjadřuje k zamýšlenému rušení koncesionářských poplatků. My se dnes budeme věnovat vědě, od mikrofonu Ranního brífinku zdraví Jaroslav Mašek.
Klíčový je i vitamin D či zvládání stresu. Oceněná vědkyně nevzdala boj za záchranu pacientů zákeřné nemoci a radí, na co si dát pozor
Hlavním hostem je Monika Řasa Vondráková, ředitelka Nadace Neuron, která přišla představit letošní udělené ceny na podporu českých vědců a novinky s nimi spojené.
