V politickém podcastu Podpásovka se tentokrát podíváme na příběh Markéty Šichtařové –historicky první poslankyně, která odmítala pracovat a jejíž první projev ve sněmovně byl zároveň jejím posledním. Sněmovna jako kulisy pro natáčení investičních videí, to tu ještě opravdu nebylo. A nebyl tu ani sponzoring od spolku na záchranu kočiček.
Probereme také sněmovního nástupce Šichtařové – předsedu pražské buňky SPD Josefa Nerušila, muže, který dokázal zradikalizovat Dominika Duku a kterého kvůli čachrům při hlasování nemá rád ani Tomio Okamura.
Zlato nad mandát. Konec dealerky Šichtařové ve sněmovně ukazuje na neblahý trend v politice, Okamura může na trapasu ještě vydělat
Slovo ztratíme i o neuvěřitelném příběhu, kdy parta Ukrajinců z chomutovské ubytovny oficiálně zasponzorovala protiukrajinskou partaj PRO Jindřicha Rajchla. Na případ přišla spoluautorka podcastu Martina Machová, a jak uslyšíte, je to story jak vystřižená z divokého severu devadesátých let.
No a dojde i na stínové vlády ODS a STAN. Jaké figury a figurky se do nich dostaly a mají takové akce vůbec u čtrnáctiprocentních stran smysl? Na závěr tradičně vyhlásíme politickou podpásovku týdne. Tedy rovnou tři podpásovky, neb se urodilo, takže budete mít na výběr!
