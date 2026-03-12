Otázka není jestli, ale kdy. Tak hovoří fyzioterapeuti o výhřezu ploténky u dospělých. Velké metastudie ukazují, že více než 85 procent lidí starších pětadvaceti let už má degeneraci páteře, která často vede k výhřezu ploténky. Signály, že se k fatálnímu problému tělo blíží, se přitom objevují roky.
Začínají bolestí při kýchnutí, pokračují brněním v noze i vystřelujícími bolestmi a končí naprostým vyřazením z provozu. Následuje v lepším případě rehabilitace, v tom horším operace. Přitom předejít takovému stavu lze poměrně snadno. „Dnešní doba je sedavá a špatný sed je hlavní příčinou bederního výhřezu. Je to velmi častá obtíž, která se dá snadno řešit,“ popisuje fyzioterapeut Milan Martínek v novém díle Longevity podcastu Hospodářských novin. Martínek se kromě svých klientů stará také o olympioniky, učí studenty a věnuje se výzkumu.
Dozvíte se také, jaké jsou trendy ve fyzioterapii: proč už nedoporučují experti mít počítač v úrovni očí nebo v čem jsou tak prospěšné rollery. A jako bonus zjistíte, co přesně je zlaté třicetisekundové pravidlo při strečinku.
První část Longevity podcastu je k dispozici pro všechny posluchače, celou epizodu pak najdou předplatitelé podcastu na platformě Herohero nebo Opinio.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
