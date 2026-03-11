Válka na Blízkém východě pokračuje, cena ropy Brent se poté, co vystřelila ke 110 dolarům za barel, zase umírnila a aktuálně se obchoduje pod úrovní 85 dolarů za barel. Další vývoj je nicméně nejistý a bude záviset na tom, jak dlouho bude trvat konflikt mezi Íránem, Izraelem a Spojenými státy.
Drahá ropa a plyn rovná se vyšší ceny. O úrocích by to však platit nemělo
Významné zdražení ropy by se ale každopádně promítlo do tuzemské inflace. Zatím ceny v Česku rostou stále pomaleji, index spotřebitelských cen v únoru vykázal meziměsíční pokles o 0,1 procenta, což odpovídá meziroční inflaci na úrovni 1,4 procenta. Hlavním důvodem bylo snížení cen potravin. Jaký může mít dopad válka na Blízkém východě na ceny, úrokové sazby a hospodářský růst? A jak by dopadl rozpočet? Víc v Ranním brífinku s hlavním ekonomem investiční společnosti Investika Vítem Hradilem.
